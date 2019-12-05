РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Полицейские задержали сантехника одного из заводов подмосковного Подольска за кражу личных вещей сотрудницы данного предприятия, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 29-летней местной жительницы о том, что неизвестный, находясь на контрольно-пропускном пункте одного из заводов на улице Железнодорожной, совершил хищение личных вещей заявительницы из ячейки шкафа, после чего скрылся с похищенным. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 32 тысячи рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска в результате проведения оперативно- разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 43-летний местный житель, работающий сантехником данного завода. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.