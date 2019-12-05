РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Сотрудники ГИБДД рассказали школьникам и воспитанникам детсадов подмосковных Люберец, как правильно использовать детское автокресло, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Занятия прошли в рамках регионального социального проекта «Один щелчок спасает жизнь», который продлится до 15 декабря.

«С целью формирования у детей безопасной модели поведения в дорожно-транспортной среде сотрудники ГИБДД рассказали воспитанникам детских садов и учащимся школ о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В ходе познавательных занятий ребята вместе с инспектором ГИБДД повторили правила безопасного поведения на дорогах и узнали, с какого возраста возможна перевозка в автомобиле с использованием штатного ремня безопасности», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что с помощью демонстрационного автокресла и медвежонка в нем инспектор смоделировал ситуацию дорожно-транспортного происшествия и наглядно показал детям, что случилось с не пристегнутой в автокресле игрушкой. Потом дети сами попробовали пристегнуть игрушечного пассажира ремнем безопасности.