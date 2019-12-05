РИАМО - 5 дек. Операторы системы-112 в Московской области ежегодно обрабатывают около 7 миллионов вызовов, а с 2015 года, когда была запущена система, принято около 35 миллионов вызовов, сообщил в четверг журналистам начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Борис Молчанов.

«У нас ежегодно поступает около 7 миллионов вызовов через систему-112. Ежемесячно около 600 тысяч и ежесуточно более 20 тысяч вызовов. Из них в службу медицинской помощи поступает порядка 66%», - сказал Молчанов.

Он отметил, что с помощью различных способов связи операторы приняли около 35 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья с начала эксплуатации системы-112 Московской области.

Система-112 была запущена в регионе 1 июня 2015 года, на сегодняшний день она является самой масштабной на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов.

В настоящее время за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить SMS-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».