РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Сотрудники полиции Люберец задержали 29-летнего мигранта, подозреваемого в угоне автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» обратился местный житель с заявлением об угоне грузового автомобиля иностранного производства, припаркованного на улице Транспортная в Люберцах. Сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 29-летнего жителя одной из республик ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Люберецкий городской суд заключил задержанного под стражу.