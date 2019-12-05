РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Выставка «Времена года» будет работать в картинной галерее подмосковных Люберец до 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Торжественное открытие выставки «Времена года» люберецкого отделения организации «Союз художников Подмосковья» прошло накануне в картинной галерее Люберец. Выставка приурочена к 90-летию Московской области.

«В экспозиции выставки «Времена года» представлено порядка 100 картин, написанных люберецкими художниками. Выставка продлится до 15 февраля 2020 года», - говорится в сообщении.

Почетными гостями на открытии выставки стали заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Александр Рожников, председатель Союза художников Подмосковья в городском округе Люберцы Виктор Марков и лауреат международных и всероссийских конкурсов певец Артем Яшин.

Картинная галерея находится по адресу: улица Звуковая, дом №3.