РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Полицейские подмосковного Подольска за неделю раскрыли пять преступлений, среди них грабеж и два факта причинения тяжкого вреда здоровью, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«В период с 26 ноября по 2 декабря в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более одной тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 49 уголовных дел, в том числе по 9 тяжким преступлениям. Также было раскрыто: два факта причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Помимо этого, за данный период сотрудниками полиции были проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 55 мест их концентрации. По результатам проверок составлено 103 административных протокола. За нарушение миграционного законодательства было вынесено 15 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ.