РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 дек. Более 100 единиц техники задействовали в Красногорске для уборки снега на дорогах и общественных пространствах, написала глава городского округа Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

«Более 100 единиц техники и порядка 200 рабочих задействованы сегодня в уборке территории округа от снега. С 5:00 в работе все автомагистрали и общественные пространства, дворы, пешеходные дорожки и детские площадки», – написала Хаймурзина.

Она также отметила, что в ближайшие дни по прогнозам синоптиков ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега с сохранением минусовых температур в ночные часы.

«Особое внимание (необходимо уделить – ред.) обработке дорог противогололедными материалами. Призываю водителей и пешеходов быть предельно внимательными», – заключила глава муниципалитета.