РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 дек. Офтальмологи консультационно-диагностического центра Красногорской больницы №1 ежемесячно принимают более 250 пациентов со всего Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

«Более 250 пациентов ежемесячно получают медпомощь по офтальмологическому профилю в КДЦ Красногорской больницы №1. Около 40% из них нуждаются в хирургической помощи», – говорится в сообщении.

По словам заместителя главврача по медицинской части Анжелики Евзерихиной, после стандартного предоперационного обследования пациенты направляются в центр амбулаторной хирургии, где получают высококвалифицированную помощь.

«Уже через несколько часов после операции пациенты выписываются домой. Дальнейшее наблюдение и консультации проводятся амбулаторно. Такая технология организации медицинской помощи позволяет правильно и максимально эффективно использовать высокотехнологичное оборудование, а также создает комфорт пациенту, не лишая его привычного окружения и семьи, что особенно актуально для людей старшего возраста», – отметила Евзерихина.

В центре амбулаторной хирургии по профилю офтальмология пациентам могут провести операцию по удалению катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, корректирующие операции на веках, вмешательства по лечению сетчатки с помощью ведения препаратов инигибиторы ангиогенеза.

«Получить медпомощь в центре амбулаторной хирургии можно по направлению от офтальмолога из поликлиник Московской области или КДЦ Красногорской больницы №1», – заключается в материале.