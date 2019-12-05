РИАМО - 5 дек. Специальную ипотеку для удаленных сельских территорий могут ввести в Подмосковье для привлечения кадров, сказал в четверг на заседании регионального парламента заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Власти Московской области активно развивают с прошлого года дальние сельские территории.

«Городской округ Лотошино - один из самых неблагоприятных и сложных для привлечения инвесторов. Сейчас ведем разговоры с министерством сельского хозяйства РФ, чтобы нас включили в перечень субъектов, которые могут давать ипотеку для развития дальних сельских территорий. Нам очень важно туда поселить кадры», - сказал Хромов.

Он ответил, что также среди приоритетов по привлечению бизнеса и кадров - Шаховская, Волоколамск. Реализуются и другие программы по развитию удаленных территорий.

«Мы определяем точки роста, то есть территории, где возможно развитие бизнеса. Мы акцентируется на многофункциональных бизнес-центрах. Это дает существенный вклад в создание рабочих мест», - отметил Хромов.

По его словам, также важно создание дополнительных отелей в Коломне, Сергиевом Посаде, Истре, Клину, Зарайске и в других городах, это позволит привлечь туристический поток.

Кроме этого в Подмосковье активно развиваются зоны приаэропортового строительства - Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

В Подмосковье и так ведется программа по привлечению кадров, так в 2019 году участниками программы «Земский доктор», которая предусматривает поддержку сельских медицинских работников, в 2019 году стали около 150 врачей и фельдшеров Подмосковья.

Также в регионе предусмотрены и другие социальные бонусы для медработников. Например, более 900 медицинских специалистов получили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Кроме того, для специалистов первичного звена предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.