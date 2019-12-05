РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили более 600 нарушений правил дорожного движения (ПДД) водителями округа за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«За прошедшую неделю, с 26 ноября по 2 декабря, при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма было выявлено и пресечено 608 нарушений ПДД, а также совершено 150 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых пострадали два человека», – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД выявили более 200 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, а за неправильную парковку с улиц округа эвакуировали 60 автомобилей.