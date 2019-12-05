РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Городской округ Люберцы возглавил список самых добросовестных плательщиков по итогам мониторинга оплаты за услугу вывоза отходов в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Стали известны результаты мониторинга оплаты за услугу вывоза отходов в ноябре. В тройку лидеров муниципалитетов, территорию которых обслуживает регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», также вошли Раменский городской округ и Егорьевск», – говорится в сообщении.

Первого января 2019 года услуга по вывозу ТКО из жилищных перешла в разряд коммунальных, и ее нужно оплачивать до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Нарушение сроков оплаты влечет начисление пеней и претензионную работу со стороны поставщика услуги.