РИАМО - 5 дек. Всех пострадавших в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье выписали из больницы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.
Авария случилась на трассе М-1 в Одинцовском городском округе. Артисты национального балета «Кострома» возвращались из белорусского Гродно в Кострому. Автобус столкнулся с грузовиком. Несколько человек получили травмы.
«Всех пострадавших в ДТП выписали из больницы», - сказал собеседник агентства.
Еще шесть человек, находившихся в автобусе, сразу отказались от госпитализации.
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