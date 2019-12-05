РИАМО - 5 дек. Всех пострадавших в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье выписали из больницы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Авария случилась на трассе М-1 в Одинцовском городском округе. Артисты национального балета «Кострома» возвращались из белорусского Гродно в Кострому. Автобус столкнулся с грузовиком. Несколько человек получили травмы.

«Всех пострадавших в ДТП выписали из больницы», - сказал собеседник агентства.

Еще шесть человек, находившихся в автобусе, сразу отказались от госпитализации.