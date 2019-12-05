РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 дек. Торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, состоялся в четверг на рубеже обороны столицы в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В митинге у мемориала в населенном пункте воинской доблести – деревне Нефедьево приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, начальник теруправления Нахабино Борис Соловьев, ветераны, молодежь, представители совета депутатов и общественных организаций, духовенство округа, сотрудники компании МОЭСК и военнослужащие Инженерных войск России.

«Трудно представить, что 78 лет назад здесь происходили ожесточенные бои. Если читать историю, мы увидим, как беззаветно люди любили свою большую Родину. Плечом к плечу в окопах сражались люди разных национальностей, бойцы Красной Армии и ополчения», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что жители окрестных деревень сформировали роту ополчения – более 100 человек.

«Здесь, у нас, на Красногорской земле, проходит оборонный рубеж Козино – Нефедьево. Мы должны об этом помнить всегда, потому что в миллионах жизней, которые были заплачены за нашу Великую Победу, есть почти 7 тысяч жителей Красногорского района – из 16 тысяч тех, кто был призван и ушел на фронт. Наш общий долг – помнить об этих людях», – добавила глава горокруга.

Память павших защитников столицы почтили минутой молчания. В их честь прозвучали ружейные залпы. К памятнику воинам 9-й гвардейской стрелковой дивизии возложили цветы и венки.