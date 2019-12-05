РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Детский турнир по боксу на призы МУ «Дирекция спортивных сооружений» Люберец пройдет 7 декабря в поселке Малаховка, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В субботу, 7 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд» поселка Малаховка состоится детский турнир по боксу на призы МУ «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы. Начало соревнований в 11:00», – говорится в сообщении.

Участие в турнире примут воспитанники секции бокса ФОК «Труд» в трех возрастных группах: мальчики 10-12 лет, юноши 12-14 лет, взрослые – 14 лет и старше.

Соревнование пройдет по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №31.