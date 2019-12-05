РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Активисты возложили цветы к памятнику военному летчику Виктору Талалихину в поселке Кузнечики подмосковного Подольска в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с мероприятиями, посвященными 78-годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны, в четверг, 5 декабря, в поселке Кузнечики состоялось возложение цветов к памятнику советскому военному летчику, Герою Советского Союза Виктору Талалихину», - говорится в сообщении.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики во главе с начальником управления Евгением Патрушевым, сотрудники территориального отдела «Дубровицкий», школьники и учителя.