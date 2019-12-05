РИАМО - 5 дек. Проект «Зима в Подмосковье» стартует 7 декабря с семейного спортивного праздника «Спорт! Снег! Смех!», который пройдет одновременно и в центре Дмитрова, и в центре активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Участие в торжественном мероприятии примут вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, а также чемпион и тренер сборной СССР по горным лыжам, почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

«На центральной площади установят уличные инсталляции и арт-объекты, которые привлекут внимание любителей селфи, порадуют гостей праздника и украсят мероприятие. Для гостей праздника будет установлена ледяная горка с длиной ската более 17 метров, где смогут прокатиться дети любого возраста. Оформление праздника составят не только классические яркие и светящиеся зимние инсталляции и парк ледяных скульптур в спортивной тематике», - отмечается в материале.

В рамках праздника пойдет музыкальный забег «Спорт! Снег! Смех!». Сообщения от участников забега будут принимать в онлайн-режиме ведущие эфира «Радио ENERGY» Алена Комолова и Богдан Кантемиров. Кроме того, лыжников и гостей праздника развлекут приглашенные артисты. Сам забег будут транслироваться на большие экраны для гостей центральной площадки.

Фестиваль предложит участникам посетить мастер-классы по керлингу, поучаствовать гонки на радиоуправляемых елках, а также посоревноваться в беге на надувных лыжах, скандинавском забеге и боях подушками на бревне.

Будет представлена не только спортивная, но и развлекательная программа. Хедлайнером концерта, который пройдет в на центральной площади станет DJ Smash. Также музыкальную программу оживят диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep.

На центральной площади установят уличные инсталляции и арт-объекты, которые привлекут внимание любителей селфи. Здесь же будет находиться 17-метровая горка, на которой смогут покататься как взрослые, так и дети.

Вход на мероприятие будет бесплатным для всех гостей. Прокат оборудования и подъемники в горнолыжном клубе будут работать согласно прейскуранту.

Финальным аккордом праздника станет яркий и грандиозный салют с музыкальным сопровождением.

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