РИАМО - 5 дек. Мастер-класс по ковроткачеству проведут в библиотеке деревни Демихово Орехово-Зуевского городского округа 8 декабря, сообщается на странице Демиховского Дворца культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих — и взрослых, и детей — на бесплатный мастер-класс по ковроткачеству, он состоится 8 декабря», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, занятие пройдет в библиотеке при Демиховском Дворце культуры по адресу: деревня Демихово, улица Заводская, дом №8. Начало в 15:00.