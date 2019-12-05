РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 дек. Мастер-класс по подбору гардероба пройдет 7 декабря в торговом центре «МЕГА Белая Дача» Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Зимой непросто выглядеть стильно, особенно когда на улице метель или снег с дождем. Можно ли быть красивой или даже изысканной, когда твой тщательно подобранный гардероб скрывается под объемным пуховиком и шапкой? Об этом расскажет 7 декабря на мастер-классе «Академии стиля» блогер и дипломированный имидж-стилист Лидия Акимова», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в пространстве «Культура на высоте» в ТЦ «МЕГА Белая Дача». Начало в 15:00. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте: mega.ru.