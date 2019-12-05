РИАМО – 5 дек. Для тех, кто собирается за границу на новогодние каникулы, Страховой Дом ВСК дарит скидку в 50% на страховые продукты, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«При оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 года по 10 января 2020 года в мобильном приложении «ВСК страхование» или интернет-магазине ВСК предоставляет скидку в размере 50%», - говорится в сообщении.

Скидку можно получить при выезде в большинство стран мира, а также для любого вида отдыха — активного или с занятиями любительским спортом.

Предоставляется скидка при регистрации в интернет-магазине https://shop.vsk.ru/ или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи. Нужно лишь указать специальный промо-код — «взр2020».

Более подробно узнать об условиях акции можно на сайте компании: https://www.vsk.ru/individuals/promo/novogodnie_kanikuli_i_ne_tolko_/.