РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 дек. В городском округе Мытищи 11 декабря откроют новый офис МФЦ с 10 новыми окнами по предоставлению государственных и муниципальных услуг, написал глава Мытищ Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

«Окон в новом МФЦ будет больше! 11 декабря в Мытищах будет открыт еще один офис МФЦ. На площадке торгового центра «4DAILY» по улице Мира, строение 32/2 будет открыто 10 окон по предоставлению государственных и муниципальных услуг», – написал Азаров.

Головной офис МФЦ, расположенный по улице Карла Маркса, дом 4, принимает более 1 200 посетителей в день. В целом на сегодняшний день в городе функционирует 46 окон МФЦ. В конце прошлого года в здании «Стройтекс» по улице Мира, дом 7/1 был открыт цифровой офис (ЦМФЦ), где функционируют окна доступа к региональному порталу государственных услуг (РПГУ).

На начальном этапе график работы нового офиса МФЦ по улице Мира, строение 32/2 будет с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед. Суббота, воскресенье – выходные дни. С новшествами и другой полезной информацией можно ознакомиться на страничках МФЦ в соцсетях.