РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Подольский хокейный клуб «Витязь» победил в матче с хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский ХК «Витязь» возвращается в четверку Запада! 4 декабря в Хабаровске подмосковная дружина в тяжелейшей борьбе заработала два очка в копилку, буквально вырвав их из пасти ХК «Амур». Впереди – матч во Владивостоке с «Адмиралом», он начнется в 12:30 6 декабря», – говорится в сообщении.

По итогам прошедшего матча ХК «Витязь» обыграл ХК «Амур» со счетом 3:2. Игру посмотрели около 5 тысяч человек.