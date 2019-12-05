РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 дек. В Мытищинском историко-художественном музее наградили 14 лауреатов конкурса имени художника Виктора Попкова, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

4 декабря в Мытищинском историко-художественном музее состоялась церемония награждения победителей выставки-конкурса имени художника Виктора Попкова. На конкурсе были представлены работы живописи, графики и скульптуры порядка 50 авторов, 14 из которых стали лауреатами конкурса.

«Мы очень рады, что это мероприятие теперь стало проходить в стенах Мытищинского историко-художественного музея, в Мытищах я родилась и для меня это особый город. Хотелось бы, чтобы работы, которые представляют художники на наш конкурс, всегда отличались оригинальностью, художественным вымыслом и профессионализмом. Сегодня у нас небольшое отступление, обычно у нас было 10 лауреатов, мы отошли от этого правила. В этом году так много хороших работ, что мы решили наградить 14 лауреатов», – сказала заслуженный работник культуры РФ, сопредседатель Московского объединения художников «Международный художественный Фонд» Лариса Комарова.

Торжественное мероприятие началось с музыкального концерта. Для посетителей музея выступили лауреаты международных конкурсов: Мария Майская – фортепиано, Анна Гордиенко – сопрано, Дмитрий Загорский – гусли. Награждение лауреатов конкурса было приурочено ко дню рождения Мытищинского историко-художественного музея.

«Выставка-конкурс Виктора Попкова уже 13 по счету, с 2017 года она обрела наши залы как залы постоянные. Я очень благодарна Международному художественному фонду, который поддержал стремление объединить Мытищи и имя художника, потому что в Мытищах Попков родился как художник», – сказала директор Мытищинского историко-художественного музея Мария Клычникова.

Победителям конкурса вручили 7 золотых дипломов за первое место и 7 серебряных дипломов за второе. Остальные художники получили дипломы участников конкурса.