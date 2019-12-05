РИАМО - 5 дек. Трамвай маршрута №17 столкнулся с легковым автомобилем между станциями «Медведково» и «Бабушкинская» на северо-востоке Москвы, из-за чего трамваи на данной линии не могут проехать, передает корреспондент РИАМО.

В результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры трамвая были вынуждены добираться до станции метро «Бабушкинская» пешком.

Столичные трамваи выполняют 97% рейсов точно по расписанию – такого показателя удается достичь благодаря обособлению трамвайных путей от проезжей части, а также вводу тактового графика движения на маршрутах.