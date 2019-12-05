РИАМО – 5 дек. Интернет-сервис «Яндекс.Музыка» назвал самых популярных исполнителей в 2019 году, на первом месте в топ-10 — трек российской певицы Zivert, сообщает kp.ru.

«В 2019 году россияне слушали начинающую российскую певицу Zivert. Ее меланхоличный трек «Life» стал самым популярным на «Яндекс.Музыке», — говорится в сообщении.

В топ-10 самых популярных песен также вошли три трека Тимы Белорусских — «Незабудка» (2 место), «Витаминка» ( 5 место) и «Мокрые кроссы (9 место). На третьем месте Artik & Asti — «Грустный дэнс», далее Billie Eilish — bad guy. На 6 месте Артур Пирожков — «Зацепила», на 7 — HammAli & Navai — «Девочка-война». На 8 месте еще один трек Zivert — «Зеленые волны». Замыкает топ-10 Дима Билан с песней «Молния».

Среди популярных в 2019 году в России исполнителей оказались Елена Темникова, LOBODA, MARUV и Полина Гагарина.

Пользователи чаще всего просили голосового помощника «Алису» включить песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова. Также россияне часто слушали «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград».