РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили горожан с годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и пожелали здоровья и счастья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, участники битвы за Москву и труженики тыла! Дорогие жители городского округа Подольск! В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Это историческое событие занимает особое место в летописи Великой Отечественной войны – именно Московская битва развеяла миф о непобедимости противника, открыла путь победоносному шествию Красной Армии к Великой Победе 1945 года», – говорится в сообщении.

Пестов и Машков склоняют головы перед памятью героических защитников столицы, павших смертью храбрых на полях сражений.

«Спасибо вам, уважаемые фронтовики и труженики тыла, дети войны, за счастье и свободу, которые вы подарили грядущим поколениям. Все мы – представители поколений, родившиеся после Великой Отечественной, в неоплатном долгу перед вами, и наша святая обязанность сохранить в веках память о подвиге великого советского народа. Доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма, мира, счастья, душевного тепла и благополучия вам и вашим близким», – заключается в материале.