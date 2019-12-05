РИАМО - 5 дек. Свыше 600 единиц спецтехники очищали и обрабатывали реагентами муниципальные и региональные дороги Московской области минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Наибольший объем работ был проведен в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве – здесь очистили и обработали более 2,5 тысяч километров дорог.

«За минувшие сутки более 600 единиц техники обработали около 16 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,3 тысячи машин были на ночном дежурстве», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что в приоритетном порядке обрабатывались наиболее опасные участки, например, мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы, а также дороги с высокой интенсивностью движения.

Для оперативного реагирования на погодные условия круглосуточно ведется мониторинг дорожной ситуации.

Также в приоритетном порядке очищаются вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения, дороги для обеспечения проезда экстренных служб, автобусного сообщения, подъезды к вокзалам и аэропортам, к социально значимым местам.

В четверг в Подмосковье облачно, местами возможны небольшой снег и дождь. Днем температура плюсовая и достигнет плюс 2 градусов.

Подмосковных водителей призывают быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.