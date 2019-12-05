РИАМО - 5 дек. Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков позвал подмосковных пенсионеров, которые участвуют в проекте «Активное долголетие», на свой спектакль «Вишневый сад», сообщается в instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Активное долголетие» - очень важное, полезное начинание. Этот проект является одним из способов воздать должное старшему поколению, помочь им обрести новые увлечения, расширить круг общения и даже научиться чему-то новому. Играть в любительских спектаклях, читать стихи, петь - никогда не поздно, я уверен», - сказал Безруков.

После спектакля жители Мытищ, Люберец и Балашихи смогли пообщаться с Безруковым, который был также режиссером постановки.

«Просто потрясающий спектакль нам показали! Мы в восторге от такой трактовки, которую сделал Сергей Витальевич Безруков. И, конечно, удивительно было послушать его размышления», - сказала участница программы «Активное долголетие» Татьяна Плешакова.

Она добавила, что будет рада, если участникам еще раз доведется побывать в Губернском театре и встретиться с Сергеем Безруковым.

Программа «Активное долголетие» осуществляется в Московской области с октября в рамках национального проекта «Демография» и реализует поддержание энергичного образа жизни, укрепление здоровья людей старшего поколения.

«Активное долголетие» предлагает пожилым людям ряд активностей, экскурсий и развлечений, от пения и творчества до бассейна и скандинавской ходьбы.

В Московской области открыто уже семь клубов программы, где можно провести свободное время. В программе «Активное долголетие» могут участвовать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.