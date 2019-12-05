РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В подмосковном Подольске 11 декабря помощник нотариуса расскажет слушателям проекта «Школа молодого юриста» о наследственном праве, сообщается на странице руководителя проекта Екатерины Поповой в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 11 декабря в «Школе молодого юриста» состоится первое в этом учебном году занятие. Спикером выступит помощник нотариуса Сергей Бурмистров. На встрече слушатели узнают о том, кто такой нотариус, и кто может стать нотариусом, а также что такое наследство, чем отличается наследование по закону и по завещанию, и о многом другом. Принять участие в лекции могут все желающие бесплатно», – сказала Попова.

Она отметила, что занятие начнется в 18:00 по адресу: улица Комсомольская, дом 1, аудитория №413. Подробности можно узнать по телефону: 8(915)215-80-61.