РИАМО - 5 дек. Московская областная дума проведет конкурс любительских фильмов «Философия Великой Победы», примем заявок начнется 10 декабря, передает корреспондент РИАМО.

Конкурс посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С инициативой проведения выступила фракция «Справедливая Россия».

Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Московской области.

Прием заявок и конкурсных работ будет проводиться с 10 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года, подведение итогов и награждение участников конкурса запланировано на 19 марта 2020 года.