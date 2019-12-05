РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. Старшеклассники Красногорска 7 и 8 декабря смогут принять участие в бизнес-форуме «Япредприниматель!», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Старшеклассники Дубны и Красногорска смогут первыми в Московской области стать участниками уникальной образовательной программы «Япредприниматель!». Серия форумов для школьников рассчитана на ребят в возрасте 14-17 лет, которые планируют получить в дальнейшем бизнес-образование и связать свою жизнь с предпринимательской деятельностью, но также будут интересны и их родителям», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что площадками для мероприятий станут высокотехнологичные пространства: Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТы), кванториумы, инжинириумы и действующие предприятия.

В течение двух дней участники смогут узнать о новых технологиях, инженерном деле, техническом творчестве, а главное о том, как на этом построить свой бизнес. Кроме того, участники научатся формировать бизнес-план и бизнес-стратегию, освоят основы маркетинга, финансовой грамотности, развития инвестиций, личностного роста. Ребятам расскажут, как продвигать бизнес в социальных сетях. Они напишут свой бизнес-проект и защитят его перед экспертами, а также получат диплом участника программы.

Кроме того, наставники из ЦМИТов Московской области расскажут и покажут, как использовать лазерно-гравировальный станок, 3D-принтеры, режущий плоттер, разные ручные инструменты. Старшеклассники создадут коммерческие образцы изделий на лазерном оборудовании, применяемом на соревнованиях WorldSkills в компетенции «Производство и инженерные технологии – лазерные технологии».

«Седьмого декабря в Красногорске семинары и мастер-классы пройдут на базе предприятия «СОЮЗСНАБ». Восьмого декабря участники программы из Красногорска посетят «Вкусную лабораторию», где пройдут практический семинар по инженерным инновациям и узнают все о пищевой промышленности», – говорится в сообщении.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте бизнес-форума «Япредприниматель!».