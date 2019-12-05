РИАМО - 5 дек. В столице насчитывается 738 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что составляет 12,5% от их общего количества по стране, в городе существует стартап-школа, предприниматели могут получить недостающие знания, выбрать удобный режим налогообложения и получить субсидии и льготы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежедневно в Москве регистрируется от 300 до 450 индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Они открывают в городе новые кафе и торговые точки, парикмахерские и пекарни, детские сады, медицинские центры и тому подобное. Сегодня в столице насчитывается 738 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 12,5% от их общего количества по всей стране», - сказал заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Исаевич.

Он отметил, что малые и средние предприятия вносят весомый вклад в экономику. Они предоставляют горожанам более 2,6 миллиона рабочих мест, а сумма налоговых поступлений от них в столичный бюджет с 2016 года выросла на 47%.

Добиться такого результата удалось в том числе благодаря комплексной поддержке, которую город оказывает бизнесменам для открытия, ведения и развития своего дела. Сегодня московским предпринимателям доступны различные виды помощи — финансовая, имущественная, консультативная, образовательная и другие.

По его словам, специально для начинающих предпринимателей в Москве открыта «Стартап-школа МБМ», где желающие могут получить недостающие знания. Программа курса рассчитана на пять дней, группы по 35–45 человек формируются каждую неделю. Занятия проводят с понедельника по пятницу на разных площадках. В этом году «Стартап-школу МБМ» окончили более 3 тысяч человек. Порядка 9,8% из них уже начали свой бизнес. Еще 11,7% выпускников 2019 года находятся в процессе открытия своего дела, а 27,2% планируют это сделать позже.

Помимо всего прочего, для предпринимателей работает 15 бесплатных онлайн-сервисов для бизнеса. Самым популярным из них стал «Подбор налогового режима». Также столичным предпринимателям доступно 11 видов субсидий. Кроме того, бизнесменам предоставляется субсидия на компенсацию процентов по кредиту на покупку зарубежного оборудования в размере ключевой ставки 6,5 процента и 11,5 процента — на приобретение оборудования отечественного производства.