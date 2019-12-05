РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Около 1,4 тысячи учащихся выпускных классов школ Люберец написали итоговое сочинение, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Всего 1 396 выпускников Люберец участвовали в написании итогового сочинения. Если они получат «зачет», их допустят к государственной итоговой аттестации. До 18 декабря ребята узнают результаты своей работы. Желаю всем выпускникам удачи», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что для написания итогового сочинения в округе организовали 10 пунктов. Помещения оборудовали металлодетекторами и системой видеонаблюдения. Ход проведения мероприятия контролировали 33 общественных наблюдателя.

«Те выпускники, которые не выполнили итоговую работу, смогут это сделать 5 февраля и 6 мая 2020 года. Это касается одиннадцатиклассников, получивших «незачет» или не написавших работу по уважительной причине», - заключил Ружицкий.