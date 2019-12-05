РИАМО - 5 дек. В Наро-Фоминском городском округе заканчивается реконструкцию заброшенного животноводческого комплекса компании «РОТА-АГРО», где планируется производить голубой сыр из овечьего молока, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новое предприятие будет оснащено современным российским оборудованием. Проектная мощность нового производства составит порядка одной тонны сыра в месяц. Сырный цех возводится одновременно с овечьей фермой на 900 голов.

«Группа компаний «РОТА-АГРО» продолжает расширять ассортимент своей продукции. Первая партия сыра с голубой плесенью «Блю Лакон» из молока овец породы лакон появится на прилавках магазинов уже в следующем году», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, по индивидуальному заказу будет создана линия для сырного цеха, так, чтобы учесть все особенности создания овечьего сыра с голубой плесенью.

«Сейчас компания также заканчивает реконструкцию и модернизацию фермы. Идет подготовка к приему французских овец специализированной молочной породы лакон. Суммарный объем инвестиций в проекты составит около 16 миллионов рублей», - добавил Разин.

С вводом в эксплуатацию цеха по производству голубого сыра объем производства натуральной продукции от «РОТА-АГРО» увеличится в несколько раз.