РИАМО - 5 дек. Компания MR Group планирует участие в застройке ТПУ «Суворовская» на улице Дурова столицы рядом с спорткомплексом «Олимпийский», в рамках чего может построить крупный бизнес-центр, пишет в четверг газета «Коммерсант».

У компании уже были реализованы подобные три проекта. На улице Дурова, как минимум, фирма может построить бизнес-центр на 50 тысяч квадратных метров.

«MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко может построить бизнес-центр на улице Дурова, 3 в центре Москвы, рассказали «Ъ» три консультанта на рынке недвижимости. Один из них уточняет, что девелопер планирует реализовать деловой центр в рамках ТПУ «Суворовская». В пресс-службе MR Group утверждают, что не знают об этом проекте. В «Мосинжпроекте» (на 100% принадлежит мэрии), который развивает проекты ТПУ в Москве, сообщили, что проект находится в разработке, и не стали комментировать участие потенциальных инвесторов», - говорится в материале.

Планируется, что ТПУ построят вместе с будущей станцией метро «Суворовская», в его состав войдут три небоскреба — дом по программе реновации высотой 80 метров, а также офисный (220 метров) и жилой (119 метров) комплексы.

Директор по продажам офисов Knight Frank Ирина Артемова уверена, что кроме офисных и сопутствующих торговых площадей в рамках комплекса возможно и строительство апартаментов. Вложения в проект в компании оценивают в 5,5–6 миллиардов рублей.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин добавил, что офисные площади на улице Дурова будут востребованы на фоне дефицита качественных офисных площадей.