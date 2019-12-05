РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. В подмосковном Королеве до 9 декабря инспекторы ГИБДД будут проверять техническую исправность автобусов, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу, майор полиции Олег Пыканов.

До 9 декабря в городском округе Королев проводится профилактическая операция «Автобус», направленная на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок на общественном транспорте.

«Отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев будут проведены рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений транспортного контроля. Их цель – выявить и пресечь нарушения правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров», – сказал Пыканов.

Инспекторы особое внимание обратят на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям. Кроме того, автоинспекторы проверят прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров. Обязательно отметят соблюдение режима труда и отдыха.

«Сотрудники отдела ГИБДД напоминают о том, что во время экстренного торможения автобуса пассажирам необходимо держаться за поручни и ремешки-держатели. Эта профилактическая мера поможет избежать травм», – заключил Пыканов.