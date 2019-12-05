РИАМО - 5 дек. В Подмосковье в четверг презентовали фильм «Подольские курсанты», трейлер показали ветеранам и участникам «Юнармии», а также губернатору Московской области Андрею Воробьеву, передает корреспондент РИАМО.

Глава региона поздравил ветеранов с Днем воинской славы России и с 78-ой годовщиной контрнаступления под Москвой. Презентованная картина посвящена подвигу подольских курсантов в октябре 1941 года.

«Я очень рад видеть всех, сегодня день важный, торжественный, мы его традиционно отмечаем, возлагаем цветы, венки к могиле неизвестного солдата. Контрнаступление для Подмосковья имеет особый смысл, мы как раз находимся на той земле, где начались первые победы, - Истра, Дмитров, Лобня. Поэтому я хочу еще раз поприветствовать наших легендарных ветеранов. Спасибо вам, что вы есть, что вы по-прежнему в строю», - сказал Воробьев.

Встреча прошла в музее военной техники Вадима Задорожного.

Осенью 2017 года состоялась передача материалов Центрального архива Минобороны РФ Благотворительному фонду имени Подольских курсантов. На основании полученных сведений, которые долгое время находились под грифом «Секретно», был написан сценарий, уточняется в пояснительном материале.

Идею фильма поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Для реализации народного кинопроекта создан Наблюдательный совет, который возглавил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В главных ролях картины - Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Екатерина Редникова. Премьера намечена на 9 мая 2020 года.

В 2017 году проект стал обладателем Губернаторской премии «Наше Подмосковье» в номинации «Объединение». Режиссер - Вадим Шмелев, продюсер - Игорь Угольников.

«Мы очень рассчитываем, что фильм, который ребята сняли, позволит следующим поколениям чувствовать и понимать, какие подвиги совершили наши деды и прадеды. Вы правильно сказали, тяжело смотреть такие фильмы. Но люди должны знать и помнить, какой ценой досталась нам победа, и я думаю, что и наш долг, чтобы и наши внуки и правнуки понимали, что были у нас настоящие герои и легенды», - подчеркнул Воробьев.