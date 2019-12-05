РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Волонтеры молодежного центра «Ровесник» Подольска раздали красные ленточки и листовки с информацией о СПИДе прохожим в микрорайоне Кутузово, сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты по работе с молодежью молодежного центра «Ровесник» 4 декабря провели акцию «Красная ленточка» в микрорайоне Кутузово, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

«В акции приняли участие жители микрорайона, волонтеры. Специалисты и волонтеры раздавали ленточки с листовками и рассказывали, для чего крепится этот символ борьбы со СПИДом. Цель акции – привлечь внимание жителей, молодежи к проблеме СПИДа, проинформировать их о путях передачи ВИЧ, призвать к толерантному отношению к людям с ВИЧ», – говорится в сообщении.

Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, является Международным символом борьбы со СПИДом – символом сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Это символ неравнодушия, завоевавший огромную популярность во всем мире.