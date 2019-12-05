РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 дек. Пенсионеры городского округа Мытищи посетили музей-усадьбу «Архангельское» в городском округе Красногорск, сообщается на сайте администрации города.

Состоялась очередная поездка в рамках программы «Активное долголетие». В этот раз пенсионеры Мытищ посетили государственный музей-усадьбу «Архангельское» в Красногорске. «Активное долголетие» – губернаторская программа, включающая 10 активностей для граждан старшего поколения. Одно из самых популярных направлений – экскурсионные туры.

«Сегодня (4 декабря - ред.) мы были в музее-усадьбе «Архангельское». Наша поездка состояла из двух частей: первая – экскурсионно-содержательная. Мы посетили сам музейный комплекс и имение. В течение часа нам рассказывали об истории имения, о родословной князей Юсуповых, о том, кто построил имение и кто является его архитектором. Мы прошли по всем залам. Когда экскурсия закончилась, я дала группе свободное время для прогулки по территории. Поездка всем очень понравилась, некоторые даже вернулись домой с сувенирами», – сказала специалист по социальной работе мытищинского Центра социального обслуживания Алевтина Епифанцева.

В Мытищах поездки осуществляются каждую неделю по средам. Пенсионеры городского округа уже посетили монастыри в Коломне, Дмитровском городском округе и Истре, музей имени А. А. Бахрушина в Зарайске. Сегодня группа людей старшего поколения отправилась в Красногорск.

Следующая экскурсия состоится 11 декабря. Пожилые люди Мытищ посетят Михаило-Архангельскую церковь в городе Клин.