РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. Жители Красногорска могут подать заявление на получение денежной выплаты вместо молочной кухни, говорится в сообщении пресс-службы Красногорского управления соцзащиты населения министерства социального развития Московской области.

Подмосковные беременные женщины, кормящие матери и женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет с 1 января 2020 года будут получать денежную компенсацию вместо продукции молочной кухни.

«С учетом права граждан подать заявление с 1 декабря 2019 года и вступлением законодательных актов Московской области с 1 января 2020 года исчисление сроков по дате подачи заявления будет осуществляться с первого рабочего дня 2020 года, то есть с 9 января 2020 года», – пояснила начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Она добавила, что подать заявление в декабре 2019 года необходимо с учетом льготного статуса гражданина на 9 января 2020 года.

«В случае, если в семье несколько детей в возрасте до 3 лет, необходимо подать несколько заявлений, выбрав соответствующую категорию по каждой выплате», – отметила Гордон.

Размер ежемесячной денежной выплаты на питание для беременных женщин составит 400 рублей, для кормящих матерей – 1000 рублей, для детей от 0 месяцев до года – 1000 рублей, детям от 1 года до 3 лет – 600 рублей.