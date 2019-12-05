РИАМО - 5 дек. Утром в четверг на улицах и магистралях Москвы зафиксировали большие заторы, пробки оцениваются в семь баллов из десяти, ожидается, что ниже 6 баллов уровень не опустится до ночи, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На МКАД и ТТК произошло несколько аварий, движение там затруднено. Серьезные заторы практически по всему Садовому кольцу, на Москворецкой, Кремлевской набережных и многих других улицах.

Серьезные пробки зафиксированы на улицах Большая Полянка, Серафимовича, на Новом Арбате, а также в районах Обручевский, Проспект Вернадского и других.

До шести баллов заторы снизятся после 11:00, ожидается, что ниже 6 баллов уровень не опустится до ночи.