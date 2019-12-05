РИАМО - 5 дек. Субсидии в размере около 3 миллиардов рублей на ликвидацию незаконных свалок поступят в муниципалитеты Подмосковья в 2020 году, сказала в четверг на заседании регионального парламента министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

«Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок увеличены на 412 миллионов рублей», - сказала Мухтиярова.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства, всего на эти цели планировалось направить в 2020 году 2,56 миллиарда рублей.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.