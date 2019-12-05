РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 дек. Медицинское оборудование стоимостью более 45 миллионов рублей поступило в городскую клиническую больницу Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы МГКБ.

В Мытищинскую ГКБ по программе «Здравоохранение Подмосковья» поступили три видеоэндоскопические стойки для урологических, гинекологических и артроскопических операций. Общая стоимость оборудования составляет более 45 миллионов рублей.

«Это высокое расширение видеоэндоскопической картинки, более четкая детализация, что позволяет проводить больше процедур. Возможность простого записывания операций с помощью флешкарты, это позволит создать архив операций. Мы сможем пересматривать какие-то сложные операции, а это очень важно для каждого оперирующего врача. Ну и самые уникальные и интересные случаи будем представлять на конференциях, делиться с коллегами. Еще одно преимущество видеостойки – наличие биполярного электрохирургического аппарата, который позволит нам на новом уроне проводить операцию при аденоме предстательной железы – трансуретральную резекцию. А значит мы сможем брать на операцию более пожилых пациентов с кардиостимуляторами. Ранее это было противопоказанием, поскольку кардиостимулятор во время операции мог сломаться», – сказал заведующий урологическим отделением Владимир Хворов.

Открываются новые возможности и для пациентов гинекологического и травматологического отделений. В ближайшее время и травматологи МГКБ начнут проводить операции на новом оборудовании.

Заведующая гинекологическим отделением Галина Ермоленко отметила, что биполярный гистерорезектоскоп поможет более безопасно проводить резектоскопию миоматозных узлов, при удалении полипов и других операций.

«Уже сейчас проводятся все эндоскопические и органосохраняющие операции всем женщинам разных возрастов. Все операции высокотехнологичные, нетравматичные. И, безусловно, новое оборудование открывает новые возможности для пациентов. Сотрудники больницы смогут работать еще качественнее», – заключила Ермоленко.