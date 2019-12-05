Тематический парк «Остров мечты» в Москве начнет работу в феврале 2020 года. Билеты в российский аналог «Диснейленда» на 29 февраля уже поступили в продажу. Какие аттракционы откроют в «Острове мечты», сколько будут стоить билеты и чем угостят в парке, читайте в материале РИАМО.

Как устроен парк

Сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе тематический парк развлечений. Русский «Диснейленд» в Нагатинской пойме разделен на несколько больших областей, часть из которых еще строится. Начиная с последнего дня зимы можно будет попасть в платный тематический парк и бесплатные зоны – городской променад и ландшафтный парк. В будущем появятся и другие локации – концертный зал и кинотеатр, откроется набережная, отель и яхтенная школа.

Платная зона парка разделена на восемь тематических зон – сказочных стран, в каждой из которых юных посетителей и их сопровождающих ждут интерактивные развлечения. Среди них замок Снежной королевы и мир Hello Kitti, деревня Смурфиков и обиталище Черепашек-ниндзя, а также страна добрых монстров – отель «Трансильвания». В зоне «Маугли в стране динозавров» посетители могут выбрать и заряжающие дозой адреналина, и более спокойные аттракционы. Локация «Гонка мечты» – футуристический город с гоночными мини-болидами, а в Сказочной деревне можно будет встретить Буратино или попасть в зловещий особняк графа Страхова.

Всего в парке 27 аттракционов, многие из которых уникальны. К ним относятся катальная гонка с VR-контентом, летающий театр «На крыльях ветра» и экстремальный «Полет в тоннеле».

В тематических кафе посетители смогут попробовать любимую пиццу Черепашек-ниндзя, угоститься «смурфной» ватой или бургером «Укус вампира».

В городском променаде – зоне со свободным входом – создали стилизованные галереи, посвященные мировым центрам туризма: здесь можно попасть на улицы Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз. Есть и местечко, посвященное российской столице. Также в этой зоне находятся магазины, рестораны и фудмолл. На главной площади зоны установили венецианскую карусель – классический аттракцион, долгие годы не теряющий популярности среди детей и взрослых.

Ландшафтный парк площадью 44 га создан итальянским архитектурным бюро. Северная часть парка подойдет для активного отдыха и спорта, южная – для семейных прогулок.

Ближайшая к «Острову мечты» станция метро – «Технопарк», от нее пешком до входа шесть минут. От метро «Кожуховская» и «ЗИЛ» до парка запустят бесплатные шаттлы. Время работы парка – ежедневно с 10:00 до 23:00.

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Цены на билеты

пресс-служба парка "Остров мечты"

В городской променад и ландшафтный парк «Острова мечты» можно попасть бесплатно, а один билет в тематический парк обойдется в сумму от 2,6 тысячи рублей в выходные и от 1,9 тысячи рублей в будние дни. В стоимость билета входят 27 аттракционов, возможность посетить четыре интерактивных развлечения и посмотреть пять шоу. Плата взимается со всех посетителей в возрасте от 1 года. Сейчас можно приобрести детские (1–10 лет) и взрослые билеты, а также билеты с функцией Fast Pass – возможностью посещения аттракционов без очереди. Однако парк не ограничится этими категориями билетов – организаторы обещают добавить новые тарифы.

По словам организаторов, билеты в похожие парки развлечений в других странах стоят гораздо дороже. К примеру, вход в крытый тематический парк Ferrari World обойдется в сумму около 5 тысяч рублей, в Universal Studios – от 7 до 16 тысяч рублей, в Disneyland Paris – от 5,4 – 6,5 тысячи рублей.

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История строительства

Идея построить «Диснейленд» в России появилась еще в начале 90-х годов. Тогда парк хотели строить в Нижних Мневниках, но затем от затеи отказались.

Новый большой парк начали строить в марте 2016 года. Сначала его планировалось открыть в 2018 году, затем открытие по финансовым причинам перенесли на конец 2019 года, а позже стало известно, что «Остров мечты» начнет принимать посетителей только в 2020 году из-за срыва сдачи отделочных работ.

Объем инвестиций в «Остров Мечты» оценивается приблизительно в 1,5 миллиарда долларов – это собственные и привлеченные средства ГК «Регионы». По оценкам экспертов, окупиться дорогостоящий проект может за срок от 15 до 30 лет.

На данный момент безопасность аттракционов на «Острове Мечты» уже оценили зарубежные специалисты, которые несут ответственность за безопасность в «Диснейлендах» в США, Франции и Гонконге. Также в конце ноября объект проверяли специалисты Мосгосстройнадзора.

Вскоре после начала работы парка планируется открытие концертного зала на 3500 посетителей и 17-зального кинотеатра. Вторая очередь строительства предусматривает также создание отеля на 410 номеров, детской яхтенной школы и банкетного зала на 1500 мест. Их планируют достроить в 2021 году.