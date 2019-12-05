РИАМО - 5 дек. Депутаты Московской областной думы приняли в четверг бюджет региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годы, по итогам рассмотрения доходы и расходы на следующий год выросли на 6 миллиардов рублей и составили 617,5 и 673,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИАМО.

«Представленный проект закона Московской области был принят за основу 21 ноября, в ходе работы над проектом бюджета от субъектов законодательной инициативы поступили замечания и предложения, были сформулированы поправки, все они были проработаны. Основные изменения связаны с уточнением параметров по федеральным трансфертам», - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, представляя законопроект.

С учетом всех доработок доходы в 2020 году составят 617,5 миллиардов рублей с увеличением от первоначального на 6,2 миллиарда рублей, по расходам - 673,3 миллиарда рублей, изначально планировалось 667 миллиардов рублей.

Дефицит составит 10% традиционно, или 55,8 миллиарда рублей. При этом почти 153 миллиарда рублей будет в 2020 году направлено на образование, 119 миллиардов - на здравоохранение, более 87 - на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, на социальную защиту населения - почти 85 миллиардов рублей, на строительство социнфраструктуры - более 48 миллиардов рублей, на экологию и защиту окружающей среды - 18 миллиардов рублей.

Закон о бюджете в третьем чтении поддержали большинство депутатов.

После второго чтения на проект поступило около 30 поправок. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, работа над проектом закона о трехлетнем бюджете велась с конца октября.