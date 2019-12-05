РИМО – 5 дек. Сотрудников и посетителей нескольких столичных судов эвакуировали утром в четверг из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС.

«Сейчас эвакуируют Гагаринский, Чертановский, Троицкий, Лефортовский, Хорошевский, Черемушкинский и Таганский районные суды из-за угрозы взрыва», — сообщил изданию представитель пресс-службы Мосгорсуда.

4 декабря в Москве эвакуировали сотрудников и посетителей нескольких судов, а также школы на юго-западе города. Эвакуация в судах проходила и 3 декабря, в этот же день появились сообщения о минировании храма Христа Спасателя и Музея истории МГУ.