РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 дек. В подмосковном Дзержинском с 9 декабря начнут проверять содержание контейнерных площадок, сообщила в своем Instagram - аккаунте глава городского округа Людмила Иванова.

Накануне в администрации Дзержинского в ходе «Часа ЖКХ» обсудили содержание контейнерных площадок. Иванова отметила, что площадки завалены мусором, баки переполнены, на это жалуются жители.

«Содержание контейнерых площадок – в зоне ответственности управляющих компаний. Мы долго разговаривали, что называется, по-хорошему. Но результата такие разговоры и чужие пустые обещания не принесли. Учить мы больше никого не будем. Переходим к действиям. С 9 декабря вместе с представителями Госадмтехнадзора начнем проверку всех городских контейнерных площадок», – написала Иванова.

Она добавила, что нерадивых коммунальщиков, ответственных за чистоту, будут штрафовать. За любыми обнаруженными нарушениями последует привлечение к ответственности.

«Через месяц – длинные выходные. Переполненные контейнеры не должны стать пейзажем наших дворов и портить жителям настроение и праздники», – подчеркнула Иванова.

По ее словам, администрация подготовила специальный график и будет требовать его соблюдения как от регионального оператора, ответственного за вывоз, так и от УК, следящих за чистотой на контейнерных площадках.

«В планах на 2020 год – обновление всех городских контейнерных площадок. Они должны соответствовать нормам и современным стандартам», – заключила Иванова.