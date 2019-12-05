РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Во Дворце молодежи подмосковного Подольска для юных жителей округа открылась почта Деда Мороза, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (г.о. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Начало положено. 4 декабря во Дворце молодежи Подольска открылась почта Деда Мороза. Родители и детишки уже приходили писать письма главному символу Нового года, а наши волонтеры помогали им правильно оформлять конверты для отправки», – говорится в сообщении.

Написать письмо и отправить Деду Морозу могут все желающие по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 11/1.