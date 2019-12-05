РИАМО – 5 дек. В Москве арестованы девять подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации, передает в четверг ТАСС.



Все арестованные входят в состав в запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир».



«Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы», - сказал источник агентства.



В Москве и Челябинске ранее задержали двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.