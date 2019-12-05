РИАМО – 5 дек. За 10 месяцев 2019 года в России на 12% увеличилось число аварий с автобусами, большинство было совершено по вине водителей, пишет в четверг газета «Известия».



«Согласно статистике ГИБДД, с января по октябрь в стране произошло 5598 аварий с участием автотранспорта общего пользования, осуществляющего автобусные перевозки. Это на 12% больше, чем за первые 10 месяцев прошлого года (4990 случаев). В результате таких ДТП в нынешнем году погибли 263 человека, пострадали — 8242», — говорится в статье.

Больше всего аварий, 4518, произошли по вине водителей. 3068 виновников ДТП на тот момент работали в компаниях с лицензией на осуществление пассажирских перевозок. Также на 17% увеличилось число аварий с пьяными водителями. Хотя в абсолютных цифрах таких аварий было не очень много — всего 54.

Последние 4 года ситуация с количеством ДТП с автобусами не меняется в лучшую сторону. Самым «аварийным» был 2017 год — 6109 ДТП, 336 погибших.



Председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов отметил, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало использование устаревшего автопарка. Он напомнил, что ранее ГИБДД предлагала повысить максимально допустимый возраст автобусов до 10 лет, но эту инициативу отклонили, и в итоге на дорогах оказываются даже 15-летние машины.



Директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова считает, что причина роста аварийности в сфере общественных перевозок состоит и в том, что степень ответственности водителей за поведение на дорогах слишком невысока. Необходимо, чтобы водитель нес серьезную ответственность за ДТП.