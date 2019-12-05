РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. Свыше 1,3 тысячи одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение и изложение в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Четвертого декабря на территории городского округа Красногорск в шести пунктах ЕГЭ 1 332 ученика 11 классов написали итоговое сочинение и изложение – одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации», – говорится в сообщении.

При написании сочинения было важно соблюсти два обязательных правила – отсутствие плагиата и не менее 250 слов.

Оцениваться работы будут по системе зачет/незачет. Свои результаты будущие выпускники узнают не позднее 18 декабря.

«Резервные дни пересдачи предусмотрены 5 февраля и 6 мая 2020 года. Пройти заново испытание смогут дети, которые получат «незачет» или не напишут работу по уважительной причине», – заключается в материале.